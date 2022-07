Inizia un’altra settimana estiva in Sicilia e su tutto il meridione d’Italia accompagnata anche da picchi di calore che hanno fatto scattare il bollino giallo già nella giornata di domenica. Non sarà il Sud, però, quello con le giornate più calde. I 39 gradi sono previsti in Toscana. La media delle temperature siciliane si aggirerà intorno ai 36 ma con picchi di umidità che nd faranno percepire anche oltre i 40 in alcune fasce orarie della giornata di martedì e di mercoledì. La Sicilia resterà soleggiata certamente per tutta la settimana e fino a mercoledì è certa la protezione dell’Anticiclone rispetto a qualsiasi incursione di aria fredda o di nuvole. Ecco nel dettaglio le previsioni del sito iLMeteo.it sull’Italia e sulla Sicilia per i prossimi giorni.

LUNEDI’ 18 LUGLIO

Nord: Alta pressione africana Apocalisse 4800 che interessa le nostre regioni per cui il tempo sarà soleggiato salvo più nubi sulle Alpi.

Centro: Tempo praticamente soleggiato su tutte le regioni grazie all’anticiclone africano Apocalisse 4800. Isolate piogge sui monti dell’Abruzzo.

Sud: Lunedì si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno praticamente ovunque. Temperature massime fino a 36 gradi.

MARTEDI’ 19 LUGLIO

Nord: Prosegue il dominio dell’alta pressione Apocalisse4800 per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso.

Centro: Si trascorrerà un’altra giornata decisamente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37°C in Toscana.

Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o raramente poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni.

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO

Nord: Giornata caldissima con l’anticiclone Apocalisse4800. Qualche temporale sui confini alpini, altrove sole; 37-38°C in Lombardia ed Emilia.

Centro: L’anticiclone africano Apocalisse4800 aumenta la sua forza. Giornata piena di sole e di caldo intenso con temperature massime fino a 39°C.

Sud: L’anticiclone Apocalisse4800 protegge le nostre regioni a garanzia di una giornata soleggiata. Temperature massime fino a 34-36°C.