Attivo un numero telefonico per aiutare gli anziani

L’emergenza delle ondate di calore si può combattere anche con “Sos estate”. Il servizio di prossimità messo a disposizione per gli anziani per combattere il caldo e prevenire malori. Chiamando il numero telefonico 324.7947487 si possono ottenere alcuni servizi: spesa, farmaci, certificati e altre necessità. Con queste temperature altissime i bambini ma soprattutto gli anziani sono soggetti più vulnerabili. L’Azienda sanitaria provinciale, così come la Protezione civile, consigliano agli anziani di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, ovvero nella fascia oraria che va dalle ore 11 alle 18. Proprio in funzione di questo il Comune di Bagheria, attraverso l’assessorato alle Politiche socio-sanitarie guidato da Emanuele Tornatore, con la collaborazione delle associazioni di protezione civile “Giubbe D’Italia” e “Auser” istituisce il servizio di prossimità per gli anziani “Sos estate” .

Come funziona il servizio

Gli anziani che hanno bisogno di andare a fare la spesa, o acquistare farmaci o anche fare un certificato in Comune o all’Asp, o per altre necessità, per evitare di uscire di casa, soprattutto nelle ore più calde, possono chiamare gli operatori della protezione civile al numero dedicato 324.7947487 che si metteranno a disposizione dell’interessato per offrire il servizio richiesto.

Le precauzioni

Intanto l’amministrazione comunale ricorda le precauzioni suggerite in caso di ondate di calore che corrispondono a quelle suggerite delle aziende sanitarie locali: bere molto e spesso anche quando non si ha sete, salvo diverso parere del medico, evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e in generale le bevande ghiacciate o fredde; evitare alcol e caffeina; fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea; utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna; se si usano ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo; evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, quindi dalle 11 alle 18.

Quando è disponibile il servizio

Il numero “Sos estate” è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. “Desidero ringraziare l’associazione di protezione civile ‘Giubbe D’Italia’ e l’Auser di Bagheria per la collaborazione alla realizzazione dell’ iniziativa” dichiara l’assessore Tornatore.