Rischio incendio alto nell'Ennese

Torna l’afa, tornano le ondate di calore in Sicilia che nelle settimane scorse era stata colpita da Caronte con tante giornate da bollino rosso.

Il nuovo anticiclone, chiamato Apocalisse4800, sta attraversando tutta l’Italia e le sue conseguenze arrivano anche nell’isola. Già da alcuni giorni le temperature erano aumentate senza tuttavia destare troppa preoccupazione.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Domani, però, domenica 17 luglio, sarà una giornata da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina.

Viene indicato nell’avviso 145 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi diffuso nel pomeriggio.

A Palermo e Messina vi saranno 35 gradi di temperatura massima percepita. A Catania, invece, 36.

La stessa nota, inoltre, indica un rischio incendi alto nell’Ennese. Nelle altre otto province della Sicilia viene indicata pericolosità media e preallerta arancione.

La situazione

Un robusto campo anticiclonico, di matrice nord-africana, centrato sulla Penisola Iberica, interessa anche il Mediterraneo centro-occidentale; sull’Italia permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di una lieve instabilità, con rovesci e temporali pomeridiani, sui settori alpini orientali oggi, in locale estensione, domani, alle aree interne appenniniche del Centro-Sud. Le temperature rimarranno estive, superiori alla norma, in lieve flessione per afflusso di moderate correnti settentrionali sulle zone adriatiche, in lieve aumento sulle due Isole maggiori e sulle regioni tirreniche.

Ed inoltre, un ulteriore rialzo termico è atteso nel corso della prossima settimana, complice la crescente ingerenza delle masse d’aria dal Nord Africa, con locali picchi di 38-41°C nelle valli del Beneventano, nel Cosentino e nei settori interni di Ennese, Catanese e Siracusano. Da segnalare anche la possibilità per qualche breve acquazzone sui monti.

Caldo rovente in Italia con picchi di 42 gradi dalla settimana prossima

Il caldo che sta di nuovo colpendo l’Italia, e buona parte dell’Europa, fa già registrare punte di 36 gradi nel week end, 6/7°C oltre la media del periodo, ma da lunedì è in arrivo una grande ondata di caldo che porterà picchi di 40/42°C in Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio.

Il settore adriatico ed il sud vivranno invece una fase calda ma non eccezionale. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Se l’Italia soffrirà la prossima settimana, Portogallo e Spagna con 47°C registrati e Parigi e Londra con 40°C previsti non stanno certamente meglio – sottolinea l’esperto – in particolare in Inghilterra è allerta massima, colore rosso, per il caldo africano. Il record attuale londinese è 37.8°C, scritto nel luglio di 2 anni fa”.

Per Giussoni, nel nostro Paese, “con lo zero termico intorno ai 4800 metri, i nostri ghiacciai soffriranno ancora di più e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso mercoledì 20 Luglio”.

“Tra le città più colpite, da lunedì 18 luglio, molte della Lombardia e dell’Emilia: tra queste Reggio Emilia, Mantova, Lodi e Cremona, ma intorno ai 40°C ci saranno anche Verona, Torino e Milano – aggiunge Giussoni – Proprio a Milano è a rischio il record assoluto di caldo che resiste dall’11 Agosto 2003 con +39.3°C, registrato dalla stazione Brera nello storico istituto che misura i dati dal 1763; oltre i 38.1°C del 7 Luglio 1957”