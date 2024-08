Ancora bollino rosso a Palermo

L’anticiclone Caronte è alla massima potenza ed in Sicilia la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo sulle coste e con più nubi nell’interno. Temperature massime ancora elevate con bollino rosso a Palermo. Queste le previsioni meteo in Sicilia per domenica 11 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo

Ancora bollino rosso a Palermo. Lo si legge nell’avviso 174 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore.

Indicata nel capoluogo una temperatura percepita di 37 gradi. Bollino arancione a Messina con 39 gradi di massima percepita e bollino giallo a Catania con 38 gradi percepiti.

Temperature

Massime tra i 29 e 34 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 33 a Catania, 29 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Caronte è sempre ben presente su tutto il Paese e la giornata odierna trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno scoppiare dei temporali anche molto intensi tra Piemonte e Val d’Aosta, con possibili sconfinamenti verso i settori prealpini. Altrove invece, tutto sole e clima davvero rovente. Afa persistente.

Centro e Sardegna. In questa giornata festiva l’anticiclone africano Caronte si distende su tutte le regioni, a garanzia di un tempo ampiamente stabile e soleggiato. Ennesima giornata assolata e con temperature estreme, accompagnate da elevati tassi di umidità; a far notizia saranno anche le temperature minime, con notti tropicali (valori minimi superiori ai 20-21 gradi) in tantissime città.

Sud e Sicilia. Le regioni sono ancora interessate da un vasto campo di alta pressione di matrice africana, l’anticiclone Caronte, che regalerà una giornata stabile e assolata su tutte le regioni. Soltanto sui rilievi calabresi saranno possibili dei maggiori annuvolamenti, peraltro innocui. Umidità su valori medio alti e notti tropicali in moltissime località, specie lungo i settori costieri.

Lunedì 12 agosto

Un campo di alte pressioni sull’isola garantisce ancora tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Prosegue l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone africano Caronte: la mattinata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane, tuttavia, potranno scoppiare dei temporali anche intensi sulle Alpi occidentali e sulle Dolomiti: le precipitazioni potrebbero risultare a carattere di nubifragio e non sono escluse grandinate.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Caronte continua a imporsi su tutte le regioni. Questa giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna. Soltanto nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili dei maggiori addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi appenninici. Sulla Sardegna, ampio soleggiamento e clima sempre rovente.

Sud e Sicilia. Prosegue l’azione stabilizzatrice dell’anticiclone africano Caronte: le regioni meridionali vivranno una nuova giornata all’insegna di un tempo ampiamente soleggiato, senza precipitazioni e con un clima davvero molto caldo. Anche sulla Sicilia il tempo resterà sempre soleggiato e asciutto dal mattino fino a sera. Venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi.