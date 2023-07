Venerdì 14 luglio, ancora caldo rovente nell'isola

L’anticiclone Cerbero imperversa in Sicilia anche per la giornata di giovedì 13 luglio. Nell’isola si continua a boccheggiare con temperature elevate e bollino arancione a Catania e Messina e giallo a Palermo. Massime più vicine ai 40 gradi. Alta pressione ovunque garantisce tempo stabile ed assolato.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nell’avviso della protezione civile 141 sul rischio incendi e ondate di calore viene indicato, per la giornata di giovedì 13 luglio, bollino arancione a Catania e Messina con 38 gradi di temperatura percepiti in entrambi i capoluoghi, e bollino giallo a Palermo con 35 gradi di massima percepita.

Stessa situazione per venerdì 14 luglio nelle tre città campione dell’isola.

Temperature roventi

Massime in aumento in Sicilia con valori che vanno dai 31 ai 39 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 38 a Catania, 35 ad Enna, 35 a Messina, 35 a Palermo, 36 a Ragusa, 39 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata dei temporali o piogge potranno interessare gran parte delle regioni, soprattutto al mattino e a carattere sparso.

Centro: L’anticiclone Cerbero continua a proteggere le nostre regioni pertanto sarà un’altra giornata soleggiata e ancora molto calda dappertutto.

Sud: Cerbero infuoca le regioni e quindi oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 40°C in Puglia e in Sardegna.

Venerdì 14 luglio, ancora caldo rovente nell’isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque anche per venerdì 14 luglio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: L’anticiclone Cerbero torna a imporsi su tutte le regioni, ma con ultime precipitazioni mattutine al Nordovest, sarà soleggiato altrove.

Centro: Venerdì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 36°C in Toscana.

Sud: Anticiclone africano Cerbero sempre presente: il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 41 gradi in Puglia.

Sabato 15 luglio

Nord: L’anticiclone sub tropicale Cerbero si rafforza per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime torneranno a superare i 35 gradi.

Centro: Con l’anticiclone africano anche questa giornata sarà soleggiata e molto calda. Le temperature massime toccheranno punte di 36 gradi.

Sud: Atmosfera stabile con l’anticiclone africano Cerbero quindi avremo un ampio soleggiamento e temperature massime superiori ai 35-36 gradi.