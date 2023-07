Per giovedì 13 luglio si replica

Non si ferma il caldo afoso in Sicilia. Anche per la giornata di mercoledì 12 luglio l’anticiclone Cerbero non dà tregua all’isola. Si continua a boccheggiare con temperature elevate superiori ai 35 gradi e più vicine ai 40. Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina.

Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

L’avviso della protezione civile regionale per quanto riguarda l’allerta incendi ed ondate di calore 140 rivela che per mercoledì 12 luglio a Palermo, Catania e Messina ci sarà bollino giallo.

Nel capoluogo siciliano e nella città dello Stretto 35 gradi di temperatura massima percepita. Nel capoluogo etneo 37 i gradi percepiti.

Secondo quanto indicato, però, giovedì 13 luglio potrebbe anche andare peggio: bollino arancione nelle tre città siciliane prese a campione con 36 gradi di massima percepita a Palermo e 38 gradi percepiti a Catania e Messina.

Preallerta arancione per il rischio incendi nell’isola con pericolosità media nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese ed Ennese. Bassa nelle restanti cinque province.

Temperature calde ed afose

Massime comprese tra i 31 ed i 36 gradi nell’isola. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 34 a Ragusa, 34 a Siracusa, 36 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Primi segni di indebolimento dell’anticiclone Cerbero per cui scoppieranno temporali sulle Alpi di confine; sole e sempre caldo altrove.

Centro: L’anticiclone africano Cerbero continua a dominare le nostre regioni per cui sarà una giornata soleggiata e ancora caldissima.

Sud: Il caldo africano dell’anticiclone Cerbero aumenta quindi le temperature massime toccheranno punte di 40°C in Puglia.

Per giovedì 13 luglio si replica

Ancora alta pressione protagonista in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Nord: Pressione in calo. In questa giornata dei temporali potranno estendersi delle Alpi verso le pianure entro sera. Clima meno rovente.

Centro: L’anticiclone Cerbero continua a proteggere le nostre regioni pertanto sarà un’altra giornata soleggiata e ancora molto calda dappertutto.

Sud: Cerbero infuoca le regioni e quindi oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 40°C in Puglia e in Sardegna.

Venerdì 14 luglio

Nord: Venerdì, l’anticiclone Cerbero torna a imporsi su tutte le regioni: cielo sereno o al più poco nuvoloso dal mattino fino a sera.

Centro: Venerdì in compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 36°C in Toscana.

Sud: Anticiclone africano Cerbero sempre presente: il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 41 gradi in Puglia.