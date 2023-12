Temperature in lieve risalita

La pressione rimane stabile sulla nostra regione. La giornata di sabato 30 dicembre sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Ma senza precipitazioni. Venti meridionali. Temperature massime fino a 19 gradi, valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni.

Salgono le temperature anche se di poco. Sia le massime che le minime. Valori massimi compresi tra 13 e 19 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 18 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’atmosfera è stabile sulle nostre regioni e così anche questa giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto o a tratti nebbioso, anche con della pioviggine a carattere irregolare, più diffusa sulla Liguria. Schiarite soleggiate soltanto in montagna. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. La pressione è grossomodo stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un cielo spesso coperto su gran parte dei settori (meno in montagna). Nel corso del giorno è attesa della pioviggine in Toscana e schiarite via via più soleggiate, nel pomeriggio, sulla fascia adriatica. Più sole in Sardegna. Temperature pressoché stazionarie, venti deboli meridionali.

Sud e Sicilia. Regime di alta pressione sulle regioni e così la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo coperto su tutte le coste e l’immediato entroterra e più sole sui rilievi, nel pomeriggio le schiarite soleggiate interesseranno anche le coste. Le temperature non subiranno grosse variazioni, i venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Mari generalmente calmi.

Domenica 31 dicembre

Domenica, la pressione è piuttosto stabile sulla nostra regione per cui l’ultimo dell’anno trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà più coperto al mattino e poi irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 19 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti deboli.

Nord. Tempo in peggioramento sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo coperto e subito pioviggine sparsa su molte zone, poi nel corso del pomeriggio le precipitazioni diventeranno via via più modeste e poi moderate in serata e nottata. Tornerà la neve sulle Alpi al di sopra dei 1300 metri circa, anche a quote più basse a ridosso dei confini. Temperature invariate.

Centro e Sardegna. Si avvicina un fronte instabile sulle nostre regioni pertanto al mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, ma con scarse precipitazioni. Nel corso del pomeriggio il tempo diventerà via via più instabile su Toscana, Umbria e Lazio con maggiori occasioni per precipitazioni. Sarà più asciutto sul resto delle regioni. I venti soffieranno dai quadranti meridionali.

Sud e Sicilia. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni e così in questa giornata si trascorrerà una mattinata con cielo in prevalenza coperto, poi ci saranno più schiarite ma tenderà a peggiorare sulla Campania con l’arrivo di alcune precipitazioni, a tratti moderate. Venti dai quadranti meridionali. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Mari quasi calmi.