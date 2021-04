LE PREVISIONI NELL’ISOLA

Cielo poco nuvoloso in Sicilia. Per domani martedì 27 aprile, dunque, è prevista una giornata primaverile praticamente in tutta l’isola.

Rimangono alcuni mari localmente molto mossi come i bacini centro-meridionali e dal pomeriggio si registrerà un’attenuazione del moto ondoso ad iniziare da quelli più occidentali. I venti, invece, oscilleranno tra debole e moderato.

Le temperature, saranno in sensibile aumento con minime che andranno dagli 8 gradi di Caltanissetta ed Enna ai 15 di Palermo e Messina e massime che andranno oltre i 26 gradi a Ragusa ed mentre la città meno calda sarà Trapani con i suoi 20 gradi

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, a tratti consistenti sulla Pianura Padana. Nevicate oltre i 1700 metri.

In centro la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Marche interne con rovesci e locali temporali, in tarda serata anche sul Lazio. Nubi sparse altrove.

Al sud, invece, nelle altre regioni, la giornata trascorrerà con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso praticamente ovunque, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Mercoledì 28 aprile

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, qualche piovasco potrà interessare l’Emilia Romagna e i rilievi occidentali e centrali, come il Friuli Venezia Giulia.

Al centro, la maggior probabilità di precipitazioni sarà in Umbria, in Toscana e sulle Marche, anche con temporali o locali gradinate, soleggiato altrove. Venti meridionali.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con un condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima caldo su molte regioni.