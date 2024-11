ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Oggi, sabato 2 novembre, al Sud la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima decisamente gradevole. Al Nord: Giornata che trascorrerà con un un cielo localmente coperto o nebbioso in pianura e sereno o poco nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso sulle Marche e ampiamente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature stazionarie.

Domenica cielo coperto

Per domenica al Sud: Soffiano venti da est. Giornata con cielo molto nuvoloso sugli Appennini e sulle coste pugliesi, meno nubi altrove. Nord: Giornata che trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso sui settori centro occidentali, più soleggiato altrove. Calo termico. Centro: Giornata con cielo più nuvoloso sui settori adriatici e con meno nubi altrove. Temperature massime e minime in diminuzione. Temperature in calo. Lunedì 4 novembre al Sud prevista una giornata con un cielo che si potrà vedere molto nuvoloso o a tratti anche coperto su Sicilia ionica e bassa Calabria, anche con piovaschi. Nord: Giornata ancora una volta con tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e isolati banchi di nebbia su Piemonte e Lombardia. Centro: In questa giornata soffieranno venti deboli da nord. Il cielo sarà sereno o con più soltanto sui settori appenninici. Clima mite di giorno.

Le previsioni dettagliate 2 novembre

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Più addensamenti in transito in serata e nottata ma sempre con tempo stabile.

Domenica 3 novembre

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne.