LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Si prevede un clima estivo per domani, domenica 23 maggio in Sicilia. Sull’isola sole e poche nuvole – che saranno, al massimo, di passaggio – e temperature più calde che arrivano a superare i 30 gradi in diverse città.

In aumento anche le minime. Venti soffieranno con intensità variabile tra il debole e moderato. Le temperature minime andranno dai 10 gradi di Caltanissetta ai 16 di Palermo. Le massime oscilleranno dai 26 di Trapani ed i 33 di Ragusa ma in altre città si supereranno la soglia dei 30 gradi: Catania, Siracusa e Caltanissetta.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da un tempo a tratti piovoso o temporalesco su rilievi e alte pianure del Triveneto, per il resto cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Al centro, la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, anche coperto sul sassarese. Non sono attese piogge. Temperature in aumento.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima decisamente estivo ovunque.

Per lunedì 24 maggio

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un deciso peggioramento del tempo con precipitazioni via via più diffuse che da ovest si porteranno rapidamente verso le zone orientali.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di piogge sull’alta Toscana, in provincia di Perugia e di Pesaro e Urbino. Altrove sarà più asciutto e caldo. Temperature estive nel Lazio.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature in forte aumento.