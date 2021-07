Per mercoledì 28 luglio temperature oltre i 40 gradi

Ondate di calore a Palermo, Catania e Messina

Rischio incendi arancione in tutta l’Isola

Afa e temperature in aumento nei prossimi giorni in Sicilia. Le previsioni meteo indicano ondate di calore nelle tre città più grandi ed una preallerta arancione per il rischio incendi secondo quanto comunicato dalla protezione civile regionale.

Soleggiato ovunque salvo qualche velatura nel cielo sul versante orientale dell’isola. Venti tra il debole ed il moderato, mari da calmo a quasi calmo ovunque a poco mosso nel Trapanese.

Palermo, Catania e Messina da bollino giallo

Ondate di calore quindi a Palermo, Catania e Messina dove è indicato un livello di pericolosità 1, giallo. Le città più calde saranno il capoluogo etneo e la città dello Stretto con 36 gradi di temperatura massima percepiti. Nel capoluogo di regione, invece, si percepiranno 35 gradi.

Ma nel Siracusano le temperature più roventi

La città più calda però è Siracusa dove sono previsti 37 gradi. Nel Nisseno sono previsti 36 gradi, nel Trapanese 35 mentre nel resto dell’Isola la colonnina di mercurio supererà i 33 gradi.

Rischio incendi arancione in tutta l’isola

Preallerta arancione, invece, e pericolosità media, invece, per quanto concerne il rischio di roghi in tutte e nove le province della regione.

Nel resto d’Italia

Nel nord, la giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera instabile foriera dello scoppio di numerosi temporali, anche con grandinate e colpi di vento, meno probabili in Liguria. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso e da qualche temporale possibile in Toscana. Temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima rovente.

Per mercoledì 28 luglio temperature oltre i 40 gradi

L’afa stringerà ancora di più la sua morsa per la giornata del 28 luglio. Le temperature previste possono superare i 40 gradi.

Il bollettino della protezione civile conferma il rischio di ondate di calore con temperature ancora più alte. A Catania sono previsti 37 gradi, a Messina 36 mentre a Palermo la situazione rimarrà stabile con 35 gradi.

In una giornata soleggiata e senza nuvole salvo qualcuna di passaggio nell’entroterra dell’Ennese e del Catanese, le temperature aumenteranno ovunque.

Venti deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi ovunque.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera più instabile soltanto sui settori alpini più settentrionali dove potrebbero scoppiare alcuni temporali. Sole prevalente altrove. Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 32 e 35 gradi.

Nel resto del sud, clima rovente e cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Le temperature massime potranno superare i 40°C anche in Puglia ed in Calabria e in Sicilia.