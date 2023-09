Mercoledì 13 settembre, resiste il sole

Sole, caldo estivo con temperature costanti e cieli sereni. Questa in sintesi la situazione meteo in Sicilia per la giornata di martedì 12 settembre.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Massime ancora stazionarie

Ancora caldo estivo nell’isola con temperature comprese tra i 27 ed i 31 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 29 a Catania, 27 ad Enna, 29 a Messina, 28 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata il cielo sarà spesso nuvoloso e inoltre ci saranno dei temporali in Val d’Aosta e sul Piemonte più settentrionale.

Centro: Condizioni stabili dell’atmosfera. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo sereno o con più nubi su Lazio e Appennini.

Sud: L’anticiclone africano domina le nostre regioni di conseguenza in questa giornata avremo un ampio soleggiamento dappertutto.

Mercoledì 13 settembre, resiste il sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord: Si svilupperanno e poi scoppieranno temporali sui settori alpini e localmente su quelli prealpini, sarà più soleggiato in pianura.

Centro: In questa giornata il cielo sarà molto più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti. Temperature massime in leggera diminuzione.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature in aumento.

Giovedì 14 settembre

Nord: Il tempo sarà temporalesco soltanto sui rilievi del Triveneto e della Lombardia, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: Questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, ma il cielo sarà più coperto su Lazio e Appennini abruzzesi e molisani.

Sud: Il cielo si presenterà con molte più nubi rispetto ai giorni precedenti. Non sono attese precipitazioni. Temperature massime stabili.