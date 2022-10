Per domenica 9 ottobre arrivano le nuvole

Condizioni atmosferiche poco variate rispetto a ieri in Sicilia grazie all’alta pressione per sabato 8 ottobre. Rimane il bel tempo nell’isola con cieli al massimo poco nuvolosi.

Venti deboli meridionali, moderati/forti ci Calabria ionica e parte della Sicilia. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei valori massimi.

Rimangono stabili le temperature nell’isola

Ancora temperature stabili in Sicilia con minime fresche in alcune città e massime complessivamente gradevoli e leggermente più alte della media del periodo. Valori massimi compresi tra 21 e 27 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 26 a Catania, 21 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 23 a Ragusa, 27 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto al Nordovest, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Adriatiche e Sardegna settentrionale, meno nubi sul resto delle regioni. Clima mite.

Resto del Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sulle regioni peninsulari, anche coperto sul Gargano. In Sicilia sarà più sereno. Clima mite.

Per domenica 9 ottobre arrivano le nuvole

Condizioni atmosferiche ancora stabili su Campania, Calabria e Sicilia grazie all’alta pressione per la giornata di domenica 9 ottobre. Foschie al mattino sulle vallate interne, nubi serali in arrivo sull’Arcipelago campano. Venti deboli meridionali, moderati/forti su Ovest Sicilia. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei massimi. Ionio poco mosso, basso Tirreno quasi calmo.

Nord: Precipitazioni diffuse al Nordovest e in Trentino. Sono attesi locali temporali. Tempo più asciutto e soleggiato sul resto dei settori.

Centro: Da iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso a peggioramento sulla Sardegna con precipitazioni sparse, isolate anche sugli Appennini.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno.

Lunedì 10 ottobre, possibili piogge in Sicilia

Nord: Giornata subito piovosa al Nordovest, ma migliorerà dal pomeriggio, altrove cielo parzialmente nuvoloso. Temperature in locale calo.

Centro: Tempo molto instabile associato a precipitazioni spesso temporalesche e localmente forti su Toscana e Lazio. Più sole altrove.

Sud: Il tempo sarà subito compromesso da piogge forti che da Sicilia e Campania si porteranno verso il resto delle regioni nel pomeriggio.