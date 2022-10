Per sabato 8 ottobre, alta pressione, ancora sole nell'isola

Permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di venerdì 7 ottobre, fatta eccezione per degli addensamenti nuvolosi di passaggio in prevalenza medio alti e stratiformi. Venti da Est-Nord-Est su Sicilia e parte della Calabria. Temperature stabili e venti deboli, sino a moderati da Nord sull’area ionica.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 19 ed i 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 24 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con più nubi sulle Alpi occidentali. Attese foschie o locali nebbie mattutine in pianura.

Centro: Il cielo si presenterà sereno soltanto in Sardegna, molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche e spesso coperto sul resto delle regioni.

Resto del Sud: Il cielo sarà coperto su Basilicata, Campania e Gargano, irregolarmente nuvoloso su Calabria e resto della Puglia.

Per sabato 8 ottobre, alta pressione, ancora sole nell’isola

Condizioni atmosferiche poco variate su in Sicilia grazie all’alta pressione. Nubi frastagliate specie in Campania, meglio altrove. Venti deboli meridionali, moderati/forti ci Calabria ionica e parte della Sicilia. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei massimi.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto al Nordovest, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Adriatiche e Sardegna settentrionale, meno nubi sul resto delle regioni. Clima mite.

Resto del Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sulle regioni peninsulari, anche coperto sul Gargano. Clima mite.

Domenica 9 ottobre

Nord: Arrivo di precipitazioni, dapprima diffuse al Nordest, poi al Nordovest. Sono attesi temporali in Emilia Romagna e sui settori alpini.

Centro: Da iniziali condizioni di cielo a tratti molto nuvoloso a peggioramento sulla Sardegna con precipitazioni sparse. Lieve calo termico.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno.