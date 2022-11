Il Meteo in Sicilia, ancora maltempo e condizioni avverse – LE PREVISIONI

30/11/2022

In Sicilia dopo una notte caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, segue una giornata spiccatamente variabile con ulteriori locali rovesci soprattutto sul lato tirrenico. Temperature in calo, neve in genere dai 1200-1500m. Venti sostenuti a tratti forti in rotazione da Est-Nordest a Nord. Mari mossi o molto mossi; Ionio agitato.

Allerta arancione a Palermo, Catania e Messina

L’avviso 22333 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido, fino alle 24 di mercoledì 30 novembre, indica allerta arancione in tre province: a Palermo, Catania e Messina. Nelle restanti sei province è invece indicata allerta gialla.

Continua lo status di condizioni meteo avverse. Si legge sulla nota: “Si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale e da domani specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Questa la situazione delle precipitazioni previste per il 30 novembre nell’isola. “Da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroorientale tirrenica, con apporti al suolo moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con cumulate localmente moderate; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con cumulate generalmente deboli. Isole Eolie: molto nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco”.

Nevicate Al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati.

Venti: Forti dai quadranti settentrionali. Mari: Da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali.

Temperature in discesa

Scendono le temperature in Sicilia. Previsti dagli 8 ai 17 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento; 11 gradi a Caltanissetta; 16 a Catania, 8 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 11 a Ragusa, 17 a Ragusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo si presenterà da poco a irregolarmente nuvoloso, salvo nubi compatte al Nordest. Le temperature non subiranno variazioni.

Centro: In questa giornata le regioni adriatiche saranno quelle in cui pioverà di più, specie in Abruzzo e Molise. Altrove, avremo nubi sparse.

Resto del Sud: Occasioni per piogge un po’ ovunque, ma più diffuse e forti su Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, anche con nubifragi e alluvioni.

Per giovedì 1 dicembre, instabilità

La circolazione ciclonica ionica perde progressivamente forza. Temperature in ripresa. Venti moderati a tratti forti in rotazione da Nord-Nordovest al mattino, poi in progressiva attenuazione. Mari mossi o molto mossi, anche agitato lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva lenta attenuazione.

Nord: Cielo spesso coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni. Temperature massime e minime invariate.

Centro: Giornata con cielo più coperto sulla fascia adriatica e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna.

Resto del Sud: Tempo più piovoso su Puglia, Basilicata e alta Calabria, specie al mattino. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari.

Venerdì 2 dicembre

Nord: Giornata grigia e piovosa sulle zone pianeggianti e nevosa sulle Alpi sopra gli 800 metri circa. Nubi irregolari su Liguria e Romagna.

Centro: Tempo con cielo irregolarmente nuvoloso su molte regioni, ma più coperto e anche piovoso su Lazio ed est Sardegna. Temperature stabili.

Sud: Dopo una mattinata in gran parte asciutta e anche soleggiata, giungeranno dei piovaschi in Sicilia e lungo le coste della Campania.