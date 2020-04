Le previsioni in Sicilia

Splende il sole sulla Sicilia. La giornata di domani, domenica 5 aprile, conferma il bel tempo di oggi con un ulteriore miglioramento soprattutto nella zona occidentale dove i cieli torneranno ad essere sereni e senza nubi.

Persiste qualche locale addensamento nel settore orientale, segnatamente nel messinese, a causa di residui di variabilità dovuti al ciclone in uscita. Ci avviamo verso una fase anticiclonica e primaverile con temperature in moderato aumento ma non del tutto calde per via della ventilazione fresca dai quadranti nordorientali. Picchi di 20 gradi nel palermitano, nel trapanese e nell’agrigentino. Più esposte al fresco le province orientali.

Ma l’instabilità di questo periodo non cessa di tormentare l’isola: nei prossimi giorni potrebbero farsi vivi flussi di correnti umide portatrici di nubi e piogge facendo variare nuovamente il meteo.

Nel dettaglio, sia al mattino che al pomeriggio soleggiamento diffuso nel settore occidentale. Parziale nuvolosità a partire dal pomeriggio nel settore orientale, ovvero nel messinese, nel catanese, nel ragusano e nel siracusano. Possibile peggioramento in queste zone in serata con copertura totale e deboli piovaschi.

Venti moderati tra Grecale e Tramontana, fino a tesi lungo la costa ionica. Ionio fino ad agitato, molto mossi gli altri mari.