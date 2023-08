Per mercoledì 16 agosto prosegue il bel tempo

Sole e bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso in Sicilia per la giornata di Ferragosto. Temperature massime tra i 28 ed i 32 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stazionarie

Le temperature in Sicilia rimangono stabili ed oscillano tra i 27 ed i 32 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 31 a Catania, 27 ad Enna, 30 a Messina, 29 a Palermo, 29 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ferragosto in compagnia dell’anticiclone Nerone. Giornata soleggiata e con caldo intenso salvo temporali sul Trentino Alto Adige.

Centro: Martedì di Ferragosto con l’anticiclone Nerone per cui oltre al sole, le temperature massime toccheranno picchi di 37 gradi in Toscana.

Sud: Alta pressione prevalente e ancora venti dai quadranti settentrionali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso e clima caldo gradevole.

Per mercoledì 16 agosto prosegue il bel tempo

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Le nostre regioni sono sotto il domino dell’anticiclone africano Nerone. Giornata soleggiata e molto calda salvo temporali sulle Alpi.

Centro: Dominio incontrastato dell’anticiclone Nerone di conseguenza avremo ancora una giornata ampiamente soleggiata e con cielo sereno.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque.

Giovedì 17 agosto

Nord: In questa giornata il cielo sarà un po’ più nuvoloso. Farà caldo, anche afoso, e ci saranno alcuni temporali di calore lungo i confini.

Centro: Anticiclone africano Nerone alla massima potenza per cui oltre ad esserci un ampio soleggiamento, le temperature saliranno ulteriormente.

Sud: Alta pressione sempre accarezzata da deboli venti settentrionali. Giornata soleggiata e con temperature massime non superiori ai 33 gradi.