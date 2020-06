Meteo Sicilia, giornata di caldo intenso con temperature in lieve aumento

Redazione di

27/06/2020

La pressione in graduale aumento favorirà sempre più le condizioni di stabilità che, già da giorni, caratterizzano le nostre regioni meridionali. Clima quindi più stabile e soleggiato anche nei prossimi giorni seppur con qualche eccezione al pomeriggio e sulla catena montuosa. In particolare sulla costa tirrenica, sul litorale ionico, versante meridionale, sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Come detto, nelle zone interne ad alte quote potrebbero presentarsi fenomeni detti ‘temporali di calore’, tipici dell’estate e più frequenti in montagna e nelle aree interne; si sviluppano in assenza di perturbazioni e il loro innesco è legato ai classici moti convettivi durante una calda e assolata giornata estiva in special modo tra il pomeriggio e la prima serata. Temperature massime senza grosse variazioni ma in lieve aumento, con punte anche superiori ai 32/33°C nelle aree interne. Questa situazione è destinata a protrarsi anche durante la prossima settimana quando sarà possibile un ulteriore aumento delle temperature e picchi massimi fino a 36-38°C nelle aree interne. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mari calmi o poco mossi, nello specifico Basso Tirreno quasi calmo, poco mossi il Canale e il Mare di Sicilia.

La pressione in graduale aumento favorirà sempre più le condizioni di stabilità che, già da giorni, caratterizzano le nostre regioni meridionali. Clima quindi più stabile e soleggiato anche nei prossimi giorni seppur con qualche eccezione al pomeriggio e sulla catena montuosa.

In particolare sulla costa tirrenica, sul litorale ionico, versante meridionale, sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Come detto, nelle zone interne ad alte quote potrebbero presentarsi fenomeni detti ‘temporali di calore’, tipici dell’estate e più frequenti in montagna e nelle aree interne; si sviluppano in assenza di perturbazioni e il loro innesco è legato ai classici moti convettivi durante una calda e assolata giornata estiva in special modo tra il pomeriggio e la prima serata.

Temperature massime senza grosse variazioni ma in lieve aumento, con punte anche superiori ai 32/33°C nelle aree interne. Questa situazione è destinata a protrarsi anche durante la prossima settimana quando sarà possibile un ulteriore aumento delle temperature e picchi massimi fino a 36-38°C nelle aree interne.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Mari calmi o poco mossi, nello specifico Basso Tirreno quasi calmo, poco mossi il Canale e il Mare di Sicilia.