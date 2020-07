le previsioni in sicilia

Sole e clima caldo con l’anticiclone africano. Da segnalare degli addensamenti bassi al mattino sul basso tirreno e locali cumuli sui monti al pomeriggio.

Temperature in ulteriore aumento con punte di 35-37°C sulle pianure interne come tra casertano, beneventano, cosentino, catanese e nisseno. Venti deboli variabili con qualche rinforzo pomeridiano da NO, mari quasi calmi o poco mossi