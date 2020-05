Le previsioni in Sicilia

Una giornata velata e nuvolosa ma con temperature in rialzo. Queste le previsioni per domani in Sicilia.

Temperature in ulteriore rialzo lungo la fascia tirrenica: sul Nord Sicilia, in particolare, minime fino ai 19-20°C per effetto dei venti di caduta, massime prossime ai 28-30°C; valori diurni nell’intorno dei 25-27°C.

Venti meridionali, fino a moderati o tesi di Ostro e Scirocco su Stretto di Messina, Palermitano e basso Ionio a largo. Mari: mosso o molto mosso il Canale di Sicilia, ancora poco mossi il Tirreno e lo Ionio.