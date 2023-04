Per mercoledì 19 aprile, torna il sereno con qualche nuvola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di martedì 18 aprile garantendo tempo stabile ed assolato nella zona occidentale dell’isola mentre non sono escluse condizioni di variabilità nella parte centrorientale.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in due province

L’avviso della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico numero 23107 indica allerta gialla nelle province di Catania e Messina.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 13 ed i 21 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 18 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo a tratti molto nuvoloso, nubi più compatte su Veneto ed Emilia, ma senza piogge. Clima mite dappertutto.

Centro: In questa giornata avremo delle precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio, qui però nel pomeriggio. Nubi sparse altrove.

Resto del Sud: Una circolazione depressionaria interessa ancora le nostre regioni con un tempo spiccatamente instabile e precipitazioni.

Per mercoledì 19 aprile, torna il sereno con qualche nuvola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Dopo una mattinata soleggiata giungeranno forti temporali con grandine sul Triveneto e sulla Lombardia. Temperature miti di giorno.

Centro: Se al mattino il tempo sarà soleggiato, al pomeriggio ci saranno occasioni per temporali su Appennini e zone adiacenti ad essi.

Resto del Sud: Dopo una mattinata in gran parte soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini e zone adiacenti ad essi.

Giovedì 20 aprile

Nord: Cielo coperto e piogge soprattutto al Nordovest. Nevicherà sopra i 1400 metri circa. Temperature in sensibile diminuzione, specie a ovest.

Centro: In questa giornata il tempo sarà più piovoso sulla fascia adriatica, in Umbria e sulla Toscana. Sarà più soleggiato altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Sicilia, ma nel pomeriggio scoppieranno alcuni temporali in Basilicata e sul Gargano.