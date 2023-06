Allerta gialla in quattro province

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Questo il quadro meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 7 giugno.

Allerta gialla in quattro province

Rimane l’allerta gialla come indicata nell’avviso 23157 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile regionale. Ma solo in quattro province e non a tutte come avvenuto finora in questi ultimi giorni. Allerta gialla quindi a Palermo, Catania, Messina ed Enna ma precipitazioni segnalate ovunque.

Situazione meteo

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sull’Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-oriental. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in leggera risalita

In lieve risalita le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 20 e 27 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 26 a Catania, 20 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 24 a Ragusa, 27 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo subito instabile su Piemonte e settori alpini, nel pomeriggio instabilità via via meno diffusa sui rilievi, soleggiato in pianura.

Centro: Atmosfera instabile, infatti dopo una mattinata perlopiù soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno temporali su rilievi e zone vicine.

Sud: Qualche temporale sulla Calabria, sole altrove. Poi le precipitazioni raggiungeranno gli Appennini e i rilievi nordorientali della Sicilia

Per giovedì 8 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata pioverà soltanto sulle Alpi e sull’Appennino emiliano occidentale, sole prevalente e clima a tratti estivo.

Centro: Giovedì, pressione debole. Dopo una mattinata stabile e asciutta, nel pomeriggio potranno scoppiare forti temporali sui rilievi.

Sud: Dopo una mattinata piuttosto asciutta, tra il pomeriggio e la sera scoppieranno dei temporali anche molto forti sui settori montuosi.

Venerdì 9 giugno

Nord: In questa giornata ci saranno precipitazioni temporalesche soltanto sulle Dolomiti e sui rilievi del Piemonte occidentale. Sole altrove.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si potranno verificare alcuni piovaschi sui settori montuosi. Temperature stazionarie.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo.