Meteo Sicilia, instabilità e nuvole, in rialzo le temperature

Test sierologici a rilento per docenti e personale Ata a Palermo, l’Asp predispone due camper che andranno nelle scuole

Avrebbero dovuto concludersi il 7 settembre i test sierologici per i docenti ed il personale Ata in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, che ha preso il via proprio oggi con le riunioni dei docenti ed i corsi di recupero. Ma come spesso accade, le procedure vanno a rilento. ...