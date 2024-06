Temperature calde dai 25 ai 31 gradi

Aumentano le nuvole, possibili piogge ma temperature ancora calde e sostanzialmente inalterate rispetto ai giorni scorsi. La diminuzione della pressione porta quindi un po’ di instabilità in Sicilia. Così le previsioni meteo per martedì 4 giugno.

Arriva aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Sostanzialmente stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 25 ed i 31 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 29 a Catania, 28 ad Enna, 27 a Messina, 25 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un nuovo impulso perturbato interessa le nostre regioni pertanto dopo una mattinata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio si accenderà l’instabilità su tutte le regioni con l’arrivo di temporali e grandinate a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato in Liguria e sul basso Piemonte. Venti deboli, clima mite.

Centro e Sardegna. Pressione in leggera diminuzione sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche rovescio veloce, nel pomeriggio, su alta Umbria e Marche settentrionali. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari saranno calmi. Clima mite.

Sud e Sicilia. Avanza sempre più l’anticiclone africano. La giornata sarà contraddistinta da bel tempo prevalente su tutte le regioni. Il cielo si presenterà ovunque sereno al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità aumenterà decisa in Sicilia e Calabria, ma senza arrecare precipitazioni. Venti deboli da direzioni variabili, i mari risulteranno quasi calmi. Clima caldo.

Martedì 5 giugno

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni, ma nonostante ciò in questa giornata ci saranno alcune zone dove il tempo sarà un po’ instabile. Stiamo parlando dei settori montuosi del Triveneto e localmente di quelli della Lombardia dove potranno esserci dei rovesci pomeridiani. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il caldo in aumento. Venti deboli, mari calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Scipione avanza sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, il mare risulterà poco mosso o anche calmo.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni è arrivato l’anticiclone africano Scipione che porterà con sé, almeno in questa giornata, tante nuvole che copriranno il cielo su Sicilia e Calabria dove non si potranno escludere veloci rovesci. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato anche se in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso. Clima caldo, anche estivo. Venti deboli e mari calmi.