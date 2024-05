Massime tra i 23 ed i 29 gradi

Tempo instabile con possibili piogge e schiarite in molte zone con temperature in lieve calo. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per sabato 25 maggio.

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, comunque si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti.

Su litorale tirrenico e litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono quasi ovunque, anche se di poco, le temperature nell’isola. Massime previste tra i 23 ed i 29 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 26 a Catania, 23 ad Enna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 26 Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Atmosfera ancora instabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo subito instabile con precipitazioni sui settori alpini, in Lombardia e al Nordest. Nel corso del pomeriggio migliorerà sulla Pianura Padana, ma non su quella piemontese, rimarrà ancora instabile su Alpi e Prealpi. Clima mite, venti deboli dai direzioni variabili.

Centro e Sardegna. La pressione è ancora bassa. La giornata trascorrerà subito con piovaschi sparsi in Toscana e sulle coste laziali, localmente sulla Sardegna orientale. Nel corso del pomeriggio arriveranno anche i temporali con locali grandinate sulla Toscana interna, in Umbria e sulle regioni adriatiche qui fin sulle coste. Migliorerà un po’ in Sardegna. Clima mite. I venti soffieranno debolmente da nord.

Sud e Sicilia. Atmosfera a tratti instabile sulle nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o a tratti coperto soprattutto sulle coste tirreniche. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sugli Appennini e le zone vicine di Campania, Basilicata e Puglia. Qualche piovasco potrà interessare la Sicilia orientale. Venti deboli settentrionali.

Domenica 26 maggio

Torna l’alta pressione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto salvo isolate piogge pomeridiane sulle Dolomiti. Il clima sarà decisamente più caldo, i venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali mentre i mari risulteranno poco mossi.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare la possibilità, nel pomeriggio, di qualche breve rovescio tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Clima mite. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali mentre i mari saranno poco mossi.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni per cui dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso sui settori peninsulari, nel pomeriggio ci saranno dei temporali che interesseranno principalmente i settori appenninici e le zone vicine ad essi. In Sicilia il sole sarà prevalente. Clima mite. Venti deboli da nord e mari generalmente poco mossi.