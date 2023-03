Allerta gialla in tre province

Per sabato una circolazione depressionaria si approfondisce in Sicilia determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo.

Sul litorale tirrenico e zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio e deboli nevicate in serata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla in tre province

L’avviso della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 23062 fa il punto della situazione ed indica un’allerta gialla in tre province della Sicilia: a Palermo, Catania e Messina.

Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio al largo. Localmente forti sud-occidentali sulla Sicilia sud-orientale.

Temperature stabili ed ancora fredde

Rimangono stabili e fredde le temperature con una tendenza al rialzo. Massime previste tra gli 8 ed i 16 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 16 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite.

Centro: Pressione in aumento, ma potrà ancora piovere sul Molise e in Abruzzo, altrove invece il sole sarà prevalente. Temperature massime miti.

Resto del Sud: Ultime fasi piovose sulle nostre regioni con precipitazioni diffuse da Puglia, Basilicata e Campania verso la Calabria.

Per domenica 5 marzo

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Grazie all’ulteriore aumento della pressione la giornata trascorrerà con il bel tempo e un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Centro: In questa giornata non pioverà da nessuna parte, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Resto del Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno soltanto le coste tirreniche, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.

Lunedì 6 marzo

Nord: Venti di Libeccio per cui il tempo tenderà a peggiorare dalle Alpi verso il Triveneto con piogge sparse. Nevicate sopra gli 800 metri.

Centro: Soffiano venti di Libeccio forieri di un peggioramento del tempo con temporali sull’alta Toscana, un po’ instabile sui monti abruzzesi.

Sud: In questa giornata i venti di Libeccio faranno peggiorare un po’ il tempo sulla Campania con piogge deboli lungo le coste, sole