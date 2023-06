Per lunedì 26 agosto, sereno con poche nuvole

L’alta pressione continua in Sicilia ma sono possibili alcune deboli piogge sul litorale tirrenico e ionico. A parte questa instabilità ci sarà bel tempo nel resto dell’isola con temperature gradevoli per la giornata di domenica 25 giugno.

Sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature gradevoli

Caldo ma con temperature gradevoli nell’isola. Valori massimi nella norma compresi tra i 26 ed i 30 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 28 a Catania, 26 ad Enna, 27 a Messina, 29 a Palermo, 28 a Ragusa, 28 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Questa giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, cielo sereno e temperature massime fino a 32 gradi su Toscana e Lazio.

Sud: A parte una nuvolosità diffusa sulla Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo, ma non eccessivo.

Per lunedì 26 agosto, sereno con poche nuvole

Inizio di settimana con cielo sereno o poco nuvoloso in Sicilia. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giornata che sarà ampiamente soleggiata e molto calda salvo per alcuni e isolati ma piuttosto rari piovaschi sui confini alpini.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Si trascorrerà una giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. I venti settentrionali, deboli, mitigheranno la calura estiva.

Martedì 27 giugno

Nord: La pressione diminuisce quanto meno su Dolomiti e Friuli Venezia Giulia dove è previsto l’arrivo di temporali a macchia di leopardo.

Centro: In questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature massime toccheranno punte di 35 gradi in Toscana.

Sud: Atmosfera stabile grazie all’anticiclone africano Scipione per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso.