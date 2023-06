Bollino giallo solo a Palermo

Sole e caldo in Sicilia anche per la giornata di sabato 24 giugno. Continua il campo di alta pressione con le temperature che rimangono calde ma più gradevoli. Bollino giallo solo a Palermo. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Bollino giallo a Palermo

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 122 per il rischio incendi ed ondate di calore.

Temperature calde ma gradevoli ed attenuazione dei fastidi. Bollino giallo a Palermo dove sono previsti 33 gradi percepiti. Più caldo ma senza “bollino” a Catania, percepiti 34 gradi. A Messina previsti 30 gradi percepiti.

Tutto nella norma, invece per domenica 25 giugno: 30 gradi (percepiti) a Catania, 29 a Palermo e Messina.

Preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola per il rischio incendi, pericolosità media in 7 delle nove aree solo a Messina ed a Siracusa la pericolosità sarà bassa.

Temperature

Temperature calde in Sicilia ma in attenuazione. Massime comprese tra i 27 ed i 33 gradi.

Previsti 32 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 31 a Catania, 30 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 33 a Ragusa, 32 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata avremo condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno. Temperature massime stabili.

Centro: Subito dei temporali sulle regioni adriatiche e poi anche sul Lazio, altrove il bel tempo sarà prevalente. Temperature in diminuzione.

Sud: Venti più settentrionali faranno calare le temperature e favoriranno lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano sui monti.

Domenica 25 giugno, possibili piogge al mattino

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: Questa giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, cielo sereno e temperature massime fino a 32 gradi su Toscana e Lazio.

Sud: A parte una nuvolosità diffusa sulla Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Clima caldo estivo, ma non eccessivo.

Lunedì 26 giugno

Nord: Giornata che sarà ampiamente soleggiata e molto calda salvo per alcuni e isolati ma piuttosto rari piovaschi sui confini alpini.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Si trascorrerà una giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. I venti settentrionali, deboli, mitigheranno la calura estiva.