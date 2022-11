I prossimi giorni porteranno, secondo le previsioni, nuovi forti piogge soprattutto al Centro-sud e resta dunque alta l’allerta.

Il meteorologo Sante Laviola, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), avverte infatti che è in arrivo una nuova fase di bassa pressione con fenomeni temporaleschi.

Arriva un altro ciclone

“Quello che ha portato forti piogge negli ultimi giorni sul Centro-sud e ad Ischia, dando luogo alla frana – rileva Laviola – è stato un ciclone di bassa pressione localizzato nel centro del Mediterraneo. Ora è da segnalare che sta arrivando un altro ciclone di bassa pressione, che entrerà in campo tra martedì e mercoledì ed è previsto porterà forti piogge nella stessa area già colpita, ovvero al Centro-sud” Particolare preoccupazione per la campania ma non soltanto.

Le previsioni del sito iLMeteo.it

Ecco le previsioni comunicate dal sito IlMeteo.it per i prossimi giorni. una pausa nella giornata di lunedì’ poi tornano forti piogge, temperature in calo

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE

Nord: Cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni importanti. Clima più freddo.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto. Temperature minime in sensibile calo.

Sud: Soffiano venti freddi nordorientali per cui avremo un cielo spesso molto nuvoloso, ma senza precipitazioni. Temperature notturne in calo.

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE

Nord: Cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni. Sono attese piogge in pianura e nevicate sulle Alpi a bassa quota.

Centro: Un vortice carico di piogge colpisce duramente la Sardegna con precipitazioni via via più diffuse e localmente forti. Altrove, tante nubi.

Sud: Tempo in fortissimo peggioramento dalla Sicilia verso la Calabria, specie ionica, con piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio.

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE

Nord: Il cielo si presenterà da poco a irregolarmente nuvoloso, salvo nubi compatte al Nordest. Le temperature non subiranno variazioni.

Centro: In questa giornata le regioni adriatiche saranno quelle in cui pioverà di più, specie in Abruzzo e Molise. Altrove, avremo nubi sparse.

Sud: Occasioni per piogge un po’ ovunque, ma più diffuse e forti su Puglia e Basilicata, anche con nubifragi o locali alluvioni lampo.