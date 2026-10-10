Forti temporali, vento e rischio grandinate

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, i fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti nord-occidentali con intensità forte, specialmente sui settori occidentali e meridionali. Di conseguenza, i mari risulteranno molto mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale. Le temperature massime subiranno inoltre una sensibile diminuzione nei settori occidentali.