Massime fino a 17 gradi

Peggiora il tempo con un’area di bassa pressione che irrompe definitivamente sulla Sicilia provocando piogge e maltempo diffuso per la giornata di mercoledì 24 aprile.

Instabilità diffusa, quindi, con piogge e schiarite protagoniste delle previsioni meteo nell’isola con temperature in flessione e massime fino a 17 gradi.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Rasserenamenti in serata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in flessione

Scendono le temperature con massime tra i 9 ed i 17 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 9 ad Enna, 17 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un ciclone si sposta verso est e così in questa giornata il tempo migliorerà decisamente sulle regioni occidentali dove tornerà il sole e un clima più mite. Rimarrà instabile al Nordest con piogge anche moderate. Nevicherà sulle Dolomiti a quote piuttosto basse e sugli Appennini emiliani attorno ai 1000 metri. Venti a tratti moderati, settentrionali. Mari mossi.

Centro e Sardegna. Una circolazione ciclonica interessa le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti le precipitazioni potranno interessare quasi tutte le regioni, anche la Sardegna e sotto forma di rovescio o temporale. Non mancheranno schiarite soleggiate. Neve sugli Appennini mediamente attorno ai 1000 metri. Venti occidentali, a tratti forti.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni sulle coste tirreniche di Campania e Calabria e zone adiacenti ad esse. Qualche pioggia interesserà pure la Sicilia. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni e settori. Venti più freschi occidentali e calo termico.

Giovedì 25 aprile

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare un po’ e così la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo spesso stabile e soleggiato anche se il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Nel pomeriggio si accenderà l’instabilità sui rilievi del Triveneto con rovesci o temporali che occasionalmente potrebbero raggiungere le zone pianeggianti vicine. Venti deboli.

Centro e Sardegna. L’atmosfera non è ancora stabile sulle nostre regioni e infatti in questa giornata al mattino le nubi saranno ben presenti e potranno provocare dei rovesci sulle coste laziali. Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà ulteriormente su molte zone, soprattutto su Appennini e settori vicini, ma occasionalmente pure lungo le coste adriatiche. Tempo più soleggiato in Sardegna.

Sud e Sicilia. Lento aumento della pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità mattutina sulle coste della Campania, poi continuerà a mantenersi instabile su queste zone e inoltre sulla Puglia centrale e sulla Calabria tirrenica. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti variabili, mari generalmente mossi o molto mossi.