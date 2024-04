Massime con punte di 26 gradi

Sole e temperature piuttosto stabili benché con picchi di 26 gradi. Così le previsioni meteo in Sicilia per martedì 23 aprile. Poi è atteso un peggioramento diffuso per il giorno seguente.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Massime stabili anche se con punte di 26 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 18 a Palermo, 22 a Ragusa, 26 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un vortice ciclonico condiziona il tempo su gran parte delle regioni e infatti in questa giornata ci saranno parecchie precipitazioni, localmente anche temporalesche. Non mancheranno delle schiarite soleggiate o momenti di pausa più asciutti. La neve scenderà sui rilievi a partire da quote di media collina. Lieve aumento termico. I venti soffieranno da direzioni variabili.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico pilota una perturbazione pertanto la giornata sarà gradualmente compromessa dalle precipitazioni che interesseranno tutte le regioni entro il pomeriggio. Non mancheranno episodi temporaleschi con locali grandinate e locali schiarite soleggiate. Il tempo sarà più soleggiato in Sardegna. Venti dai quadranti occidentali, forti in Sardegna con il Maestrale. Mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Anche se sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione, il bel tempo sarà prevalente. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Soltanto verso sera potrebbe piovere sulla Campania. Clima piuttosto mite. I venti soffieranno da direzioni variabili, mari mossi.

Mercoledì 24 aprile

Un’area di bassa pressione abbraccia l’isola determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Un ciclone si sposta verso est e così in questa giornata il tempo migliorerà decisamente sulle regioni occidentali dove tornerà il sole e un clima più mite. Rimarrà instabile al Nordest, segnatamente su coste e immediato entroterra. Nevicherà sulle Dolomiti a quote piuttosto basse e sugli Appennini emiliano attorno ai 1000 metri. Venti a tratti moderati, settentrionali.

Centro e Sardegna. Una circolazione ciclonica interessa le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti le precipitazioni potranno interessare quasi tutte le regioni, anche la Sardegna e sotto forma di rovescio o temporale. Non mancheranno schiarite soleggiate. Neve sugli Appennini mediamente attorno ai 1000 metri. Venti occidentali, a tratti forti.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni sulle coste tirreniche di Campania e Calabria e zone adiacenti ad esse. Qualche pioggia interesserà pure la Sicilia. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni e settori. Venti più freschi occidentali e calo termico.