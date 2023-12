Temperature quasi primaverili

Il bel tempo caratterizzerà queste giornate natalizie in Sicilia. Domenica 24 dicembre con alta pressione sempre più forte nell’isola e quindi la vigilia di Natale trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento. Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 19 gradi.

Massime quasi primaverili per il 24 dicembre. Valori compresi tra i 16 ed i 19 gradi.

Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 18 a Catania, 16 ad Enna, 19 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione sempre più forte sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno su molti settori, soltanto lungo le coste adriatiche e in Liguria la copertura nuvolosa sarà diffusa e compatta. Temperature massime in leggera diminuzione, venti che si attenuano gradualmente dappertutto.

Centro e Sardegna. I venti di Maestrale si attenuano sulla Sardegna, soffierà il Ponente sul resto delle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna. Sarà decisamente sereno sui settori adriatici. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni soffiano venti deboli sia di Maestrale che di Ponente per cui in questa giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto su coste tirreniche e zone limitrofe ad esse. Altrove avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. Mar Tirreno molto mosso.

Natale col bel tempo

Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale con l’alta pressione pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 18 gradi, valori notturni grossomodo stazionari.

Nord. Natale con l’anticiclone africano pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto in pianura dove ci saranno anche le nebbie. Schiarite soleggiate sui settori alpini e prealpini. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori. Venti deboli variabili.

Centro e Sardegna. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria e Lazio, sarà più soleggiato sul resto dei settori. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con clima piacevole di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse.

Sud e Sicilia. L’alta pressione comanda il tempo sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà a tratti molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono attese precipitazioni significative. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni sia nei valori massimi che in quelli minimi. Il clima sarà piacevole di giorno. Venti deboli variabili.