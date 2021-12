Per domenica 26 dicembre, schiarite ovunque, massime ancora in aumento

Sarà un Natale caratterizzato da temperature in risalita, da un cielo nuvoloso e tendenzialmente asciutto. Queste le previsioni meteo per la giornata di sabato 25 dicembre.

Come si legge su WeatherSicily.it, ci sarà il passaggio di velature e nubi alte su tutta la regione, rendendo per la maggiore parte delle ore il cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La ventilazione di Libeccio diverrà moderata quasi ovunque, a tratti forte sui settori occidentali. Mari generalmente mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Temperature in salita

Salgono le massime che in alcuni casi sfioreranno i 20 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 14 a Messina, 19 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo coperto con piogge più probabili su Liguria centro-orientale ed Emilia Romagna, scarse e comunque deboli sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna e localmente Marche con piogge diffuse e anche forti. Nubi sparse altrove.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con iniziali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Verso sera nubi in aumento in Campania, anche con qualche pioggia in provincia di Caserta.

Per domenica 26 dicembre, schiarite

La giornata di Santo Stefano, domenica 26 dicembre 2021, vedrà maggiori schiarite nel corso della mattinata, ma con un probabile aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, ad iniziare dai settori occidentali. Venti deboli o moderati di Libeccio: mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore rialzo.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo più piovoso su Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tanta nebbia su Piemonte e Lombardia, schiarite sui confini alpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo, a tratti anche intenso, su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Neve a 1600m. Nubi irregolari altrove.

Resto del sud: la giornata trascorrerà con un graduale aumento della nuvolosità sulla Campania con precipitazioni via via più presenti a partire dal pomeriggio e poi la sera. Tempo asciutto altrove.

Per lunedì 27 dicembre

Nord: Dapprima nebbie diffuse in pianura, poi piogge su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La neve cadrà sui settori alpini occidentali oltre i 1000 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e da piogge forti in Toscana e Umbria e Sardegna, deboli su Lazio e Marche, assenti altrove. Temperature massime tra 10 e 16 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di piogge e locali temporali dapprima in Campania, poi attenuate su Basilicata e Puglia e moderate in Calabria. Nubi sparse in Sicilia.