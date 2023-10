Valori massimi compresi tra i 22 ed i 27 gradi

Nubi ma niente pioggia e temperature in lieve discesa. L’alta pressione si indebolisce in Sicilia per la giornata di domenica 8 ottobre pur garantendo tempo stabile. In poche parole, nuova giornata estiva sull’isola.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono leggermente le temperature con massime gradevoli e minime fresche. Valori massimi compresi tra i 22 ed i 27 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 22 ad Enna, 24 a Messina, 24 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’atmosfera è stabile e così anche questa giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno. Clima tipicamente estivo.

Centro: Sulle nostre regioni si trascorrerà una bellissima giornata piena di sole e con un cielo prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà rara.

Sud: Prosegue la fase stabile sulle regioni per cui anche in questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Lunedì 9 ottobre

Ancora stabilità per lunedì 9 ottobre. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole e il caldo protagonisti su tutte le regioni. Venti deboli variabili, mari calmi.

Centro: L’atmosfera è totalmente stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno dappertutto.

Sud: Domina l’alta pressione africana Apollo per cui il bel tempo è garantito e il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso.

Martedì 10 ottobre

Nord: Ennesima giornata in prevalenza soleggiata salvo un cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia e sull’alto Veneto. Clima caldo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo in prevalenza sereno, soltanto in Versilia la nuvolosità sarà più presente. Clima caldo.

Sud: Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone e quindi anche questa giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima estivo.