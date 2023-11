Massime con punte fino a 26 gradi

L’alta pressione garantisce tempo tutto sommato stabile e con un diradamento delle nubi che in giornata saranno più dense. Salgono di poco le temperature. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 13 novembre.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature in leggera risalita

Salgono le temperature seppur di poco. Massime comprese tra i 16 ed i 25 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 24 a Catania, 16 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso su molte regioni, poi diventerà anche coperto in Liguria e al Nordest.

Centro: Sulle nostre regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e ci saranno isolati piovaschi sull’alta Toscana. Clima mite di giorno

Sud: Il Maestrale che soffierà addosserà molte nubi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, con qualche piovasco sui rilievi calabresi.

Martedì 14 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da quasi calmo a poco mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Nord: Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o addirittura pure coperto su molte regioni. Sono attese nebbie mattutine diffuse.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo con tante nubi e isolati piovaschi soltanto sull’alta Toscana, altrove sarà sereno o poco nuvoloso.

Sud: Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo.

Martedì 15 novembre

Nord: Il clima sarà mite di giorno, la giornata avrà un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nevicate sui confini alto atesini.

Centro: Estate di San Martino. Giornata caratterizzata da un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno.

Sud: Con l’estate di San Martino il cielo sarà sereno in Sicilia e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Clima mite.