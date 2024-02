Sabato 24 febbraio, atteso peggioramento

Alta pressione con temperature a tratti primaverili e fino a 20 gradi e nubi sparse con possibili pioggerelle sparse di scarsa entità. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 23 febbraio.

Su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a molto mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Temperature in lieve aumento

Temperature in lieve aumento con massime tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 20 a Catania, 10 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un’intensa perturbazione pilotata da un vortice raggiunge le regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, abbondantissime e nevose sulle Alpi di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli a quote superiori ai 900 metri, localmente anche più in basso. Piogge diffuse in pianura, forti in Liguria. Nel pomeriggio migliora al Nordovest.

Centro e Sardegna. Tempo in peggioramento. Soffiano venti forti di Scirocco. La giornata trascorrerà dapprima con cielo coperto e con piogge solo in Toscana. Nel corso del pomeriggio peggiorerà diffusamente e ulteriormente in Toscana e quindi su Umbria e Lazio con piogge forti e nevicate copiose sopra i 1400-1600 metri. Tempo più asciutto sui settori adriatici. Piovaschi in Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione per l’arrivo di una perturbazione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto, ma al mattino non ci saranno precipitazioni. Le piogge raggiungeranno la Campania nel corso del pomeriggio e soprattutto sera quando poi si estenderanno anche a Calabria e Sicilia risultando forti. Venti forti di Scirocco, mari molto mossi

Sabato 24 febbraio, atteso peggioramento

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia. Molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e locali deboli nevicate sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio tornerà a peggiorare, in maniera modesta, soprattutto su Lombardia e Piemonte orientale con piogge sparse e nevicate sulle Alpi sotto i 7-800 metri. Più sole altrove.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti piovoso sulle nostre regioni di conseguenza dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare con piogge e locali temporali in Toscana e Sardegna, occasionalmente pure in Umbria e Lazio (piovaschi). Sarà più soleggiato altrove. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona il tempo su molte regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e precipitazioni diffuse, più probabili su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale, meno in Campania. Sono previsti locali temporali e nevicate sui rilievi a quote alte. Temperature grossomodo stazionarie, mari molto mossi e venti in genere sudoccidentali.