Per giovedì 2 febbraio, umidità e precipitazioni leggere

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata per mercoledì 1 febbraio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature fredde ma stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia con minime rigide ad Enna (-2), a Caltanissetta e Ragusa (0 gradi). Massime previste tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 7 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Liguria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.

Centro: Venti più umidi addossano molte nubi sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni. Sui settori adriatici cielo sereno.

Resto del Sud: La giornata potrà trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi in Sardegna.

Per giovedì 2 febbraio, umidità e precipitazioni leggere

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale. Venti deboli occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Giovedì, condizioni stabili dell’atmosfera per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso salvo neve sui confini alpini.

Centro: Giovedì, la pressione è stabile sulle regione per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque.

Resto del Sud: Dominio dell’alta pressione con venti di Maestrale per cui molte nubi si addosseranno sui settori tirrenici, sereno altrove.

Venerdì 3 febbraio

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali nebbie in pianura e nevicate sui confini alto atesini.

Centro: Il sole sarà prevalente e il cielo sereno salvo più nubi in Toscana. Temperature massime in aumento, stazionarie le minime.

Sud: Venerdì, l’anticiclone si impone sempre più sulle nostre regioni regalando una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno.