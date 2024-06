Massime comprese tra i 26 ed i 34 gradi

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Queste in sintesi le previsioni meteo per mercoledì 26 giugno in Sicilia.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Massime comprese tra i 26 ed i 34 gradi. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 33 a Catania, 29 ad Enna, 30 a Messina, 28 a Palermo, 31 a Ragusa, 34 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una goccia fredda abbandona lentamente le nostre regioni. La giornata sarà subito compromessa da piogge sul Triveneto, in Emilia e in Lombardia, poi temporali scoppieranno sui settori alpini, prealpini e vicine pianure, sarà più soleggiato sulle zone pianeggianti anche se in un contesto non ancora stabile. Venti deboli settentrionali, mari mossi, clima mite.

Centro e Sardegna. La pressione, lentamente, inizia ad aumentare pertanto in questa giornata dopo una mattinata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei temporali irregolari, ma localmente molto forti, su Marche e Abruzzo, Toscana interna e più rari in Molise. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato e anche più caldo. Venti deboli da nord.

Sud e Sicilia. La pressione è in aumento, ma il tempo risulterà localmente instabile. In questa giornata sarà il sole a prevalere su tutte le regioni, ma è da segnalare la possibilità di qualche temporale pomeridiano sulla Puglia centro-settentrionale e qualche veloce pioggia in provincia di Potenza. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno poco mossi.

Giovedì 27 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. La pressione continua ad aumentare sulle regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle montagne e vicine pianure del Triveneto ci potranno essere ancora precipitazioni, spesso sotto forma di temporale. Clima estivo. Venti che soffieranno debolmente dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Grazie all’aumento della pressione, l’atmosfera torna stabile su tutte le regioni. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni

Sud e Sicilia. Torna l’anticiclone africano sulle regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno quasi calmi. Clima estivo, ma con un caldo non certo eccessivo.