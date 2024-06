Massime con punte fino a 35 gradi

Bel tempo, sole e temperature in aumento con l’alta pressione che torna ad essere protagonista. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 27 giugno.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Temperature

Massime in lieve aumento con temperature comprese tra i 29 ed i 35 gradi.

Previsti 35 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 30 a Messina, 29 a Palermo, 34 a Ragusa, 35 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione continua ad aumentare sulle regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle montagne e vicine pianure del Triveneto ci potranno essere ancora precipitazioni, spesso sotto forma di temporale. Clima estivo. Venti che soffieranno debolmente dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Grazie all’aumento della pressione, l’atmosfera torna stabile su tutte le regioni. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno poco mossi. Clima estivo.

Sud e Sicilia. Torna l’anticiclone africano sulle regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno quasi calmi. Clima estivo, ma con un caldo non certo eccessivo.

Venerdì 28 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche veloce rovescio pomeridiano sui settori alpini del Triveneto. Clima caldo estivo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni è arrivato l’anticiclone subtropicale, di conseguenza la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento dappertutto e la nuvolosità sarà piuttosto rara e soltanto occasionale. Clima a tratti molto caldo sulla fascia tirrenica, specie sulle zone interne. Venti deboli da direzioni variabili, mari calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale protegge le nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno e la nuvolosità sarà più che altro temporanea e occasionale. Clima estivo, intenso sulla Sicilia orientale. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali. Mari calmi.