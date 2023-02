Per domenica 12 febbraio nuvole ma senza precipitazioni di rilievo

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di sabato 11 febbraio determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Temperature in risalita

Risalgono le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 7 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 13 a Palermo, 9 a Ragusa, 12 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Temperature massime in aumento e minime ancora sottozero. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà più nuvoloso soltanto sulle regioni adriatiche.

Resto del Sud: Per il resto il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature in aumento.

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più nuvoloso solo sulle Adriatiche. Clima più mite di giorno, sempre freddo di notte.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con molte nubi, verso sera il tempo tenderà a peggiorare con nuvolosità via via più diffusa e compatta.

Lunedì 13 febbraio

Nord: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui anche questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo.

Centro: A parte un po’ di nubi sulle regioni adriatiche, per il resto il cielo sarà più sereno. Clima anche mite di giorno, freddo di notte.

Sud: Un po’ di instabilità sulla Calabria ionica e la Sicilia settentrionale, per il resto avremo un tempo più stabile, ma con molte nubi.