Le previsioni nell'Isola

La pressione in aumento determina un miglioramento delle condizioni meteo in questo avvio di settimana in Sicilia. Prevale il sole salvo per una modesta nuvolosità che insisterà sul basso versante tirrenico e sui rilievi ma senza conseguenze. Temperature in ripresa, ventilazione anche moderata da NO in attenuazione. Mari molto mossi, moto ondoso in attenuazione.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto su gran parte delle regioni. Piovaschi in pianura, piogge in Liguria e neve debole sulle Alpi a 700 metri. Centro: Cielo che si coprirà gradualmente su tutte le regioni peninsulari. Non sono attese precipitazioni significative. Il tempo sarà più soleggiato in Sardegna. Venti meridionali. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo più nubi sugli Appennini. Venti meridionali.

Giovedì – Al Nord una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni. Piogge anche intense colpiranno le regioni occidentali, per poi estendersi al resto del Nord. Venti meridionali. Centro: Piogge e temporali bagneranno inizialmente l’alta Toscana, poi il Lazio, l’Umbria e parte della Sardegna; altrove, molte nubi ma tempo generalmente asciutto. Venti forti meridionali. Sud: Il tempo risulterà generalmente asciutto su tutte le regioni, anche se il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso; qualche pioggia sui rilievi del casertano. Venti meridionali.