Le previsioni nell'Isola

Un avvio di weekend in parziale miglioramento ma freddo e con temperature tipicamente invernale. Questa la previsione per domani in Sicilia dove si alterneranno addensamenti nuvolosi a schiarite, possibile qualche residua pioggia.

Temperature in ulteriore calo su valori inferiori alle medie climatiche. Venti tesi o forti di Grecale e Tramontana. Mari molto mossi.

Domenica – Al Nord possibili nebbie al Nordovest, da nevicate diffuse sui confini alpini e cielo spesso coperto altrove, piogge deboli mattutine sulla Liguria centrale e di levante, venti deboli.Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Toscana e sulla Sardegna (qui con piovaschi e nevicate a 1300m). Altrove nubi sparse, in tarda serata peggiora sulle Adriatiche.Sud: Bel tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio/sera tempo in peggioramento su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia con neve in collina.

Lunedì – Al Nord generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto su Triveneto ed Emilia Romagna. Attese nevicate sui confini alto atesini. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche con precipitazioni su Abruzzo e Molise. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Sud: In questa giornata il tempo sarà più instabile su Sicilia e Calabria dove si avranno locali temporali e nevicate sopra i 4-500m. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso.