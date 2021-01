Le previsioni nell'Isola

L’ anticiclone porta i suoi massimi tra l’Atlantico e l’Europa occidentale, lasciando spazio all’ingresso di una saccatura fredda alimentata da masse d’aria artica su Adriatico e Sud Italia. Tempo spiccatamente instabile su Cilento, Calabria e Sicilia con rovesci e locali temporali, più insistenti su Cosentino, Lametino, Vibonese, area dello Stretto, Messinese tirrenico, Palermitano e alto Catanese.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ampiamente soleggiato, ma anche nebbioso sul Piemonte più occidentale. Clima molto freddo dappertutto, anche di giorno. Centro: Aumento della nuvolosità sui versanti adriatici, ma senza precipitazioni previste. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni con cielo prevalentemente sereno. Venti freddi. Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sule regioni peninsulari, molto nuvoloso e con precipitazioni sulla Sicilia.

Domenica – Al Nord possibili nebbie al Nordovest, da nevicate diffuse sui confini alpini e possibili al mattino anche in Emilia. Cielo

spesso coperto altrove, piogge sulla Liguria centrale. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Toscana e

sulla Sardegna (qui con piogge e nevicate a 1300m). Altrove nubi sparse, in tarda serata peggiorerà sulle Adriatiche. Sud: Bel

tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio/sera tempo in peggioramento sulla Sicilia e sulla

Calabria con precipitazioni, nevose in collina.