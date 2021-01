Le previsioni nell'Isola

Si intensifica l’afflusso di correnti umide e debolmente instabili dai quadranti nordoccidentali, foriere di nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse, in genere di debole intensità, su Campania, Calabria tirrenica e Nord Sicilia; ancora stabile, asciutto e a tratti soleggiato sull’area ionica. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti moderati di Ponente, in rotazione serale da Grecale in Campania. Mari in genere mossi o molto mossi.

Al Nord la giornata trascorrerà con nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe ad essi, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori, più nubi al Nordovest. Clima meno freddo. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolati piovaschi possibili sulla Sardegna. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile con piogge su salernitano, Calabria e Sicilia tirrenica. Cielo coperto su gran parte della Sicilia e con nubi sparse altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Al Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto e al mattino con deboli nevicate sui rilievi del Nordovest e sul Trentino. Più sole sul Triveneto. Temperature in calo. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile sulla Sardegna con precipitazioni, sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse su Tirreniche. Sud: La giornata trascorrerà con maltempo su Calabria e Sicilia e sul potentino meridionale con precipitazioni, nevose a quote molto basse. Tempo più soleggiato in Puglia e in Campania.

Sabato Al Nord la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ampiamente soleggiato, ma anche nebbioso sul Piemonte più occidentale. Clima molto freddo dappertutto, anche di giorno. Centro: Aumento della nuvolosità sui versanti adriatici, ma senza precipitazioni previste. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni con cielo prevalentemente sereno. Venti freddi. Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi sparse sule regioni peninsulari, molto nuvoloso e con precipitazioni sulla Sicilia.