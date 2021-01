le previsioni nell'isola

Giornata di maltempo quella prevista per domani in Sicilia, sopratutto sul versante settentrionale dell’Isola dove piogge e temporali saranno protagonisti. Meglio l’area meridionale dove non si prevedono fenomeni di rilievo

Temperature in ulteriore calo tra Calabria e Sicilia. Venti moderati di Maestrale. Mari generalmente molto mossi.

Nel resto del Paese –

Al la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili nebbie su Lombardia occidentale e sul Piemonte. Centro: La giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità sul Sud Sardegna orientale e un cielo coperto sulle regioni adriatiche. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Sud: La giornata sarà caratterizzata dapprima da precipitazioni sparse, deboli, poi anche temporalesche e con grandinate sulla Sicilia e Sulla Calabria; pomeriggio con nubi sparse.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, a tratti coperto sulla costa ligure. Nevicate sui confini alpini. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto sulla Sardegna. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Venti settentrionali. Sud: La giornata trascorrerà con il tempo un po’ instabile su Calabria e Sicilia occidentale, altrove invece il sole sarà prevalente, cielo poco nuvoloso. Temperature in diminuzione.

Giovedì – Al Nord la giornata trascorrerà con nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe ad essi, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori, più nubi al Nordovest. Clima meno freddo. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolati piovaschi possibili sulla Sardegna. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile con piogge su salernitano, Calabria e Sicilia tirrenica. Cielo coperto su gran parte della Sicilia e con nubi sparse altrove