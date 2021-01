Le previsioni nell'Isola

La circolazione depressionaria presente sui mari del Sud Italia, rinnova marcate condizioni di instabilità atmosferica, specie su Campania e Calabria tirrenica, ove sono attesi ancora rovesci e temporali, in particolare nella prima parte del giorno; fenomeni in esaurimento serale; spazio per ampie schiarite in Sicilia, salvo qualche addensamento su Nisseno e settore occidentale dell’Isola. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati di Ponente. Mari molto mossi.

Al Nord ancora qualche pioggia al mattino con neve a bassa quota sulle Alpi; residue nevicate a partire dai 600-700 m in Piemonte. Temperature stabili, massime tra 5 e 9.

Centro: Rovesci e temporali, specie tra Toscana, Lazio ed Umbria; in serata fenomeni in estensione a Marche e Abruzzo; neve dai 900 m di quota in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 11.

Sud: Piogge e qualche temporale a carattere sparso specie sull’area tirrenica; ampie schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 9 e 14.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì – Al Nord nuvolosità diffusa e qualche pioggia su Mantovano, basso Veneto e soprattutto tra Liguria e Piemonte (qui con neve in fino a quote collinari); maggiori schiarite sulle Alpi, specie orientali. Temperature stazionarie, massime tra 4 e 8.

Centro: Piogge e qualche temporale, specie lungo il versante tirrenico; neve in Appennino sopra gli 800m. Temperature stazionarie, massime tra 7 e 12.

Sud: Instabile con piogge sparse e nevicate in Appennino sopra i 700-900m. Temperature in diminuzione, massime tra 8 e 13.

Martedì – Al Nord tempo peggioramento su Liguria, Emilia Romagna, Mantovano e Triveneto con piogge e nevicate sopra i 200-400m, con precipitazioni soprattutto dalla serata. Temperature stazionarie, massime tra 3 e 7.

Centro: Condizioni di tempo diffusamente instabile con piogge, temporali (specie sul Tirreno) e neve fin verso i 500-700m. Temperature in diminuzione, massime tra 4 e 9.

Sud: Piogge e rovesci in Campania, ampie schiarite e assenza di piogge altrove. Temperature in aumento all’estremo Sud, massime tra 10 e 15.