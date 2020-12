Le previsioni nell'Isola

Le condizioni di instabilità tendono ad attenuarsi.

Il 2021 inizia con un tempo tutto sommato discreto ma con un cambio di circolazione; via le correnti fredde di Ponente e Maestrale, dentro quelle piu’ miti di Scirocco che preannunciano un sensibile peggioramento del tempo per il 2 gennaio sui versanti Ionici di Sicilia e Calabria.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – La giornata sarà caratterizzata dal maltempo su gran parte delle regioni con rovesci e nevicate fino in pianura sul Piemonte, a bassa quota sulle Alpi. Schiarite in Romagna. Centro: Generali condizioni di maltempo su Sardegna occidentale, meridionale, Toscana, Umbria e Lazio. Spazi soleggiati sulle regioni adriatiche. Scirocco molto forte. Sud: Tempo diffusamente instabile e a tratti perturbato con precipitazioni possibili ovunque, anche temporalesche e molto forti, ma non sulla Sicilia centrosettentrionale. Venti di Scirocco.

Domenica – Al Nord: La giornata sarà caratterizzata un tempo più instabile sul Triveneto con precipitazioni, nevose sul Trentino e sulle Alpi. Nebbie al Nordovest, nubi sparse sul resto delle regioni. Centro: Tempo spiccatamente instabile su molte regioni. Le precipitazioni si alterneranno ad ampie schiarite e saranno più probabili su Toscana, Lazio, Appennini e Sardegna occidentale. Sud: In questa giornata le precipitazioni saranno più probabili su Campania, tarantino e poi sulla Sicilia occidentale. Sul resto dei settori il tempo sarà più soleggiato.