Il Meteo in Sicilia, peggioramento ma temperature in salita – LE PREVISIONI

18/03/2022

Per venerdì 18 marzo un’area di bassa pressione di matrice afro-mediterranea determina un peggioramento su Sicilia, in particolare sui versanti ionici, apportando piogge e rovesci a tratti anche abbondanti sull’Etna. Temperature in lieve aumento, venti moderati dai quadranti orientali, tendenti a ruotare da Sud Est su nell’isola. Temperature in lieve aumento Continuano ad aumentare le temperature massime in molte province. In alcune località anche superiori o prossime ai 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 15 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 19 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 22 a Trapani. Nel resto d’Italia Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile sulle Alpi centro- occidentali, spesso coperto o molto nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime tra 10 e 21 gradi. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto sulle regioni peninsulari, anche con qualche piovasco pomeridiano sui versanti adriatici. In Sardegna, nubi irregolari. Resto del Sud: La giornata trascorrerà con precipitazioni via via più diffuse su Puglia, Basilicata, Calabria ionica. Tempo più asciutto sul resto dell’isola e sulla Campania occidentale. Per sabato 19 marzo, piogge sul versante orientale La depressione afro-mediterranea si porta tra l’Algeria e la Tunisia, richiamando un flusso di correnti molto umide e instabili dai quadranti orientali su Sicilia per la giornata di sabato 19 marzo. Ne conseguono precipitazioni abbondanti e prevalente carattere di rovescio Catanese, Siracusano e Ragusano orientale (20-40 mm/24 h); fenomenologia più blanda e irregolare sulle province tirreniche. Temperature in calo, specie nella seconda parte del dì, per l’ingresso di correnti più fredde dall’Europa nordorientale. Venti da moderati a tesi di Levante su Sicilia con raffiche 40-50 km/h. Mari: Ionio agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste del Reggino e della fascia comprese tra il settore sud dello Stretto di Messina, Catanese, Siracusano e Ragusano; Canale di Sicilia da molto agitato a localmente grosso nei pressi di Malta con mareggiate anche intense sulle isole minori e sulle coste agrigentine. Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, ma con cielo coperto al Nordovest e più soleggiato su Triveneto ed Emilia Romagna orientale. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso sulla Sardegna dove ci saranno rovesci e temporali, soprattutto sui settori orientali (neve a 1500m). Soleggiato altrove. Sud: La giornata trascorrerà con piogge sparse e alcuni temporali su Puglia meridionale e tra potentino e cosentino. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.

