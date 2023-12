Temperature stabili

Pressione non forte sulla Sicilia e così la giornata di sabato 9 dicembre sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Sono attese delle piogge sui settori centro orientali, anche forti sulle zone ioniche. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Venti forti ed allerta gialla.

Allerta gialla in Sicilia centro-orientale

L’avviso della protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico 23342 indica allerta gialla in cinque province per la giornata di sabato 9 dicembre. Precisamente a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna per acquazzoni e venti forti con raffiche di burrasca.

Temperature stabili nell’isola. Massime comprese tra i 10 ed i 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 12 a Ragusa, 14 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Breve pausa dalle precipitazioni sulle regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso al Nordest, nebbioso e poi più soleggiato al Nordovest (sereno in Liguria). Verso sera e notte il tempo tornerà a peggiorare con l’arrivo di precipitazioni veloci, perlopiù di modesta intensità. Le temperature massime subiranno locali aumenti. Tornano le nebbie dal pomeriggio.

Valori massimi attesi tra i 3-4°C di Milano e Torino e gli 11-12°C di Trieste e Genova

Centro e Sardegna. Tempo in miglioramento sulle nostre regioni, almeno temporaneo e così avremo un cielo più coperto sulle regioni adriatiche, ma con scarse precipitazioni, più soleggiato sul resto delle regioni peninsulari e ancora incerto sulla Sardegna dove ci saranno le ultime precipitazioni, anche forti sui settori orientali nel primissimo mattino. Temperature grossomodo stazionarie.

Valori massimi compresi tra gli 8-9°C di Campobasso, Perugia e l’Aquila e i 13°C di Roma

Sud e Sicilia. Tempo parzialmente piovoso sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da un cielo in prevalenza coperto con le precipitazioni che interesseranno soltanto Sicilia e Calabria meridionale, ma perlopiù in forma modesta, magari più consistente sulla Sicilia ionica. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti saranno deboli.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 17°C di Palermo

Domenica 10 dicembre

Domenica, la pressione è pressoché stabile sulla regione per cui in questa giornata, a parte possibili precipitazioni in provincia di Messina, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 18 gradi, valori notturni stazionari.

Nord. La giornata sarà caratterizzata dal velocissimo passaggio piovoso nelle prime ore del giorno, da ovest verso est. Il tempo migliorerà rapidamente con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Soffieranno venti deboli di Maestrale e le temperature sono previste in generale aumento di giorno, in locale diminuzione di notte. I mari risulteranno mossi o molto mossi il Ligure.

Valori massimi attesi tra i 5°C di Aosta e i 13°C di Genova

Centro e Sardegna. Una veloce perturbazione sospinta da venti di Maestrale attraversa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso, perlopiù di modesta entità e spesso alternate a schiarite soleggiate. Migliorerà rapidamente a partire dalla Toscana verso il resto delle regioni. Temperature in aumento.

Valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila e i 17°C di Roma

Sud e Sicilia. Tempo in modesto peggioramento per l’arrivo di una veloce perturbazione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle regioni peninsulari dove si verificheranno delle piogge, perlopiù di modesta intensità o soltanto localmente moderate specie tra Puglia e Basilicata. Tempo più soleggiato in Sicilia. Temperature in generale aumento.

Valori massimi attesi tra i 7°C di Potenza e i 18°C di Palermo